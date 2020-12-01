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Савченко предложила купить жителей Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Савченко предложила купить жителей Донбасса
Фото: Reuters
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что Донбасс вернется под контроль Украины, если его жителям дадут много денег и обеспечат достойными условиями проживания.

«Для того чтобы они вернулись на Украину, им, прежде всего, надо просто дать много денег, хорошие условия, дом. Это сработает», — передает слова Савченко РИА «Новости».

Как заявила экс-депутат, дав жителям Донбасса «рай», их можно будет «покупать сотнями тысяч».
В сентябре полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу. ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу.
В июле постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич констатировал, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак заявлял, что «не видит» «чисто военного решения» конфликта в Донбассе.
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В мире , Руслан Хомчак , Борис Грызлов , Надежда Савченко , Александр Лукашевич , ОБСЕ , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
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