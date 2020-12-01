Наехавший на пешеходов в Трире был нетрезв 

Водитель, наехавший на людей в пешеходной зоне немецкого Трира, был нетрезв, заявил на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен.
По данным алкотеста, у мужчины выявили 1,4 промилле алкоголя, результаты анализа крови еще не готовы.
"Возможно, есть картина психического расстройства. Подозреваемый был коротко обследован врачом, но необходимы дальнейшие следственные мероприятия. В ходе следствия будет запрошена психиатрическая экспертиза, которая должна затронуть вопрос о дееспособности", — добавил Фрицен.
Он уточнил, что подозреваемому 51 год, он гражданин Германии и родился в Трире.
"Мы ведем расследование против него по подозрению в покушении на убийство в четырех случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев. Мы исходим из того, что он коварно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль как оружие", — сказал Фрицен.
По словам прокурора, подозреваемый не был ранее судим, "мотив преступления пока совершенно не ясен", мужчину допрашивают, однако "пока нет данных о том, что роль могли играть террористический, политический или религиозный мотивы".
В свою очередь, министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц заявил, что след автомобиля указывает на то, что подозреваемый целенаправленно преследовал пешеходов.
По данным главы МВД, в результате наезда четыре человека погибли, четверо получили тяжелые травмы, еще столько же — травмы средней тяжести и шесть человек пострадали несильно.
Наезд на людей в пешеходной зоне Трира произошел днем. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившимся". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.