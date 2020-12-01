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Пока вы не уснули: Молдавия крупно поссорится с Россией 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: Молдавия крупно поссорится с РФ
Фото: ТАСС
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Санду решила поссориться с Россией

Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки — обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии.
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Россия даст ответ на действия НАТО в Черном море

Действия НАТО в Черном море будут вызывать ответную реакцию РФ и других государств, не входящих в альянс, заявил глава международного комитет Совфеда Константин Косачев.

"Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ", — сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ" во вторник.

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Пойман самый разыскиваемый маньяк России

Телеграм-канал "Плохие новости"
В Казани поймали самого разыскиваемого преступника в России, известного как Поволжский маньяк. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его информации, речь идет о 38-летнем Радике Тагирове.
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Убийство через спутник: как погиб известный ученый

Правительство Ирана
В момент убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде на месте происшествия находился только он и его телохранители, а преступление было совершено из управляемого автоматического стрелкового оружия — такие данные приводят СМИ. Иранские власти подозревают, что за преступлением стоит Израиль.
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Чемпионка отказалась возвращаться в Россию

Четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова, живущая в Италии, отказалась возвращаться в Россию. Ее слова приводит «Матч ТВ».
Ермакова прокомментировала работу спортивного комплекса ее бывшей партнерши Анастасии Давыдовой, отметив, что та не предлагала ей работу в нем.
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Мишустин вмешался в ситуацию с концертом Басты

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что недопустимо пренебрегать здоровьем россиян ради выгоды организаторов мероприятий, заявил он во вторник на заседании президиума совета по борьбе с распространением коронавируса.
Во время заседания глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что во время эпидемиологического расследования подтвердился факт проведения в одном из городов России концерта, на который собралось большое количество человек.
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Россиян оставят без премий к Новому году

Выдать премии всем сотрудникам по завершении 2020 года собираются лишь 13% работодателей в России. 25% опрошенных хотят поощрить лишь часть работников. Об этом стало известно благодаря опросу сервиса Работа.ру. Об этом сообщает «РИА Новости».
Было выявлено, что в 2019 году лишь 51% работодателей собирались обойтись без премий по окончанию года.
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Тихановская предрекла плачевный итог поездки в Россию

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с удовольствием посетила бы Россию, но пока не может этого сделать, так как находится в РФ в розыске.

"К сожалению. Я бы, наверное, с удовольствием съездила, но так как я нахожусь в уголовном розыске в Беларуси и, соответственно, в России, думаю, результат поездки в Россию будет плачевным", — сказала Тихановская журналистам в ходе онлайн-конференции во вторник на вопрос о том, есть ли у нее в планах посещение России в ближайшее время, в том числе с неофициальным визитом.

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Названы сроки возобновления укладки «Севпотока-2»

Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2", 5 декабря возобновит прокладку "Северного потока 2" и, предположительно, будет использовать для этого судно "Академик Черский", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии.

"Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно "Академик Черский"", — сказал он.

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Японский премьер решил поставить точку в споре с РФ

Япония намерена разрешить территориальный спор с Россией и заключить мирный договор. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.
В ходе встречи с представителями администрации города Нэмуро Суга рассказал, что сообщил российскому президенту Владимиру Путину о своем намерении не откладывать вопрос о заключении мирного договора до следующих поколений.
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Видео дня. Все соцсети завалены: стилиста Зверева просят стать депутатом
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В мире , Светлана Тихановская , Анна Попова , Анастасия Давыдова , Михаил Мишустин , Анастасия Ермакова , Владимир Путин , Константин Косачев , ОБСЕ , Совет Федерации , Роспотребнадзор , НАТО , РИА Новости , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Reuters
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