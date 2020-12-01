Байден захотел включить нелегалов в перепись населения 

«Вчера Верховный суд Соединенных Штатов рассматривал дело о том, должен ли каждый житель Америки учитываться при переписи населения с целью распределения мест в Конгрессе, как того требует конституция. Или же будет осуществляться политика запугивания и ксенофобии, намеренно исключающая определенные группы людей из подсчета», — сказано в заявлении Байдена на сайте его переходной команды.