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Байден захотел включить нелегалов в перепись населения 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Байден захотел включить нелегалов в перепись населения
Фото: ТАСС
Джозеф Байден, которого американские СМИ уже объявили избранным президентом США, заявил, что нарушители миграционного законодательства обязаны учитываться при переписи населения страны.

«Вчера Верховный суд Соединенных Штатов рассматривал дело о том, должен ли каждый житель Америки учитываться при переписи населения с целью распределения мест в Конгрессе, как того требует конституция. Или же будет осуществляться политика запугивания и ксенофобии, намеренно исключающая определенные группы людей из подсчета», — сказано в заявлении Байдена на сайте его переходной команды.

«Мы не можем продолжать переписывать историю, нарушать нормы и игнорировать конституцию и прецеденты, которых мы придерживаемся. Я надеюсь, что Верховный суд поступит правильно. Конгресс при переписи должен дать экспертам время, чтобы убедиться, что всех подсчитали точно. Пусть посчитают всех, и давайте начнем работу по исцелению и объединению нашего народа», — сказал демократ.

За исключение нелегальных мигрантов из переписи населения выступает администрация действующего президента США Дональда Трампа, уточняет ТАСС. Глава Белого дома предлагает ограничить количество иммигрантов, ввести новые процедуры их проверки и уменьшить число принимаемых беженцев с 18 до 15 тыс. в год. В свою очередь Байден выступает за облегчение получения гражданства для 12 млн нелегальных мигрантов и возвращение к программе защиты от депортации их детей. Он также предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 18 до 125 тыс.
В июле 2019 года Трамп подписал указ, позволяющий получать информацию о том, сколько граждан США и других стран проживает в стране, без вопроса о гражданстве в переписи населения 2020 года.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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