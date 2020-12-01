Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Помпео обвинил Турцию в подрыве единства НАТО 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Помпео обвинил Турцию в подрыве единства НАТО
Фото: РИА Новости
Турция выступила против принципов функционирования Североатлантического альянса (НАТО), тем самым подрывая его единство, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео. Дипломат напомнил о провокационных действиях Анкары «в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе».
Комментируя отношения Греции и Турции, руководитель Госдепа отметил, что «механизм деэскалации, который не работает по вине Анкары, должен быть перезапущен», передаёт Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на дипломатические источники. Отношения двух стран обострились на фоне сейсмических исследований, которые проводит турецкое судно в одном из районов Восточного Средиземноморья. Греция считает этот регион своей исключительной экономической зоной.
Турция неоднократно призывала Грецию разрешить территориальный спор за столом переговоров, чтобы избежать возможного кровопролития, и предостерегала европейские государства от вмешательства. Однако страны так и не смогли договориться о проведении переговоров. И Греция, и Турция входят в НАТО. Богатое природным газом месторождение находится на шельфе Греции и Кипра, их интересы в конфликте с Турцией отстаивают Франция и Италия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обрушился на Германию с критикой из-за отказа ввести эмбарго на поставки оружия Турции. Он считает, что из-за произошедшего Берлин не соответствует роли лидера ЕС.
Дипломат выразил надежду на сотрудничество с новой администрацией США. По его словам, демократ Джо Байден и его кандидат на пост госсекретаря Тони Блинкен знают греко-турецкие проблемы. Политик считает, что США должны присутствовать в этом регионе, чтобы компенсировать отсутствие европейских войск.
Видео дня. Все соцсети завалены: стилиста Зверева просят стать депутатом
News.ru: последние новости
Алиев предложил властям Франции «отдать армянам» город Марсель Алиев предложил властям Франции «отдать армянам» город Марсель Польша рискует вылететь из Евросоюза Польша рискует вылететь из Евросоюза Назарбаев отрицает перенос столицы Казахстана Назарбаев отрицает перенос столицы Казахстана
Комментарии 2
В мире , Армия , Джозеф Байден , ЕС , Госдеп США , Администрация США , НАТО , Ливия , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
00:57
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
01:07
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
Происшествия
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
00:33
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
00:06
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
В мире Происшествия
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
00:14
Появилось видео из роскошной гостиницы в особняке Веры Брежневой
Шоу-бизнес
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
01:00
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
Происшествия
Система ПВО на Курилах попала на видео
01:53
Система ПВО на Курилах попала на видео
В мире
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
01:00
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
В мире Происшествия
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
00:25
Застрявший на пляже в Сиднее внедорожник попал на видео
В мире Происшествия
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
02:50
Столкновение протестующих с полицией в Армении попало на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение