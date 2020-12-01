Помпео обвинил Турцию в подрыве единства НАТО 

Комментируя отношения Греции и Турции, руководитель Госдепа отметил, что «механизм деэскалации, который не работает по вине Анкары, должен быть перезапущен», передаёт Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на дипломатические источники. Отношения двух стран обострились на фоне сейсмических исследований, которые проводит турецкое судно в одном из районов Восточного Средиземноморья. Греция считает этот регион своей исключительной экономической зоной.

Турция неоднократно призывала Грецию разрешить территориальный спор за столом переговоров, чтобы избежать возможного кровопролития, и предостерегала европейские государства от вмешательства. Однако страны так и не смогли договориться о проведении переговоров. И Греция, и Турция входят в НАТО. Богатое природным газом месторождение находится на шельфе Греции и Кипра, их интересы в конфликте с Турцией отстаивают Франция и Италия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обрушился на Германию с критикой из-за отказа ввести эмбарго на поставки оружия Турции. Он считает, что из-за произошедшего Берлин не соответствует роли лидера ЕС