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На Украине заявили о задержании вице-премьера за пьяный дебош в отеле 

Lenta.ru 20 минут назад
Вице-премьера Украины задержали за дебош в отеле
Фото: страница Олега Уруского на Facebook
Вице-премьера Украины Олега Уруского задержали в Турции за пьяный дебош в отеле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Вице-премьер Украины и просто ублюдок — Уруский задержан правоохранительной системой Турции за пьяный дебош в отеле, [и] это когда в Турции объявлен карантин», — написал он, назвав инцидент «очередным позором» для страны.

Парламентарий заметил, что некоторое время назад в Казахстане произошел скандал с участием министра инфраструктуры Украины. По его словам, отправившийся в страну с официальным визитом глава ведомства обзавелся поддельным ПЦР-тестом.

«Как депутат Украины буду требовать от президента увольнения этих субъектов, позорящих нашу страну!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что на Украине местные депутаты спели гимн Венгрии и попали под следствие. Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» Виталий Безгин и Александр Корниенко попросили Офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины (СБУ) начать расследование по факту возможного совершения новоизбранными депутатами села Сюртово Закарпатской области преступления после исполнения ими гимна.
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Комментарии 7
В мире , Илья Кива , Олег Уруский , СБУ , Верховная Рада , Венгрия , Турция
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