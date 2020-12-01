Хорватия закрыла границы для иностранных туристов с 1 декабря 2020 года, сообщается на сайте АТОР со ссылкой на постановление хорватских властей. Ограничение будет действовать до 15 декабря 2020 года.

Хорватские власти приняли такое решение из-за роста числа заболевших коронавирусом. При этом въезд в страну разрешен тем, кто направляется на работу, учебу, воссоединяется с семьей, а также пересекает страну транзитом и не планирует проводить в ней более 12 часов.

В этих случаях прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19. По данным офиса по туризму Хорватии, в 2020 году в страну посетили порядка 24 тысяч россиян.