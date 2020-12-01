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Хорватия закрыла границы для иностранных туристов 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
Фото: flickr.com
Хорватия закрыла границы для иностранных туристов с 1 декабря 2020 года, сообщается на сайте АТОР со ссылкой на постановление хорватских властей. Ограничение будет действовать до 15 декабря 2020 года.
Хорватские власти приняли такое решение из-за роста числа заболевших коронавирусом. При этом въезд в страну разрешен тем, кто направляется на работу, учебу, воссоединяется с семьей, а также пересекает страну транзитом и не планирует проводить в ней более 12 часов.
В этих случаях прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19. По данным офиса по туризму Хорватии, в 2020 году в страну посетили порядка 24 тысяч россиян.
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В мире , Хорватия
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