Раскрыты подробности наезда на пешеходов в Германии 

Reuters Полиция немецкого города Трира раскрыла подробности случившегося там ранее 1 декабря наезда автомобиля на пешеходов. Детали происходившего со ссылкой на пресс-конференцию правоохранителей и городских властей передает агентство

За рулем автомобиля находился 51-летний местный житель, гражданин ФРГ. Сейчас его допрашивает полиция, мотивы преступника пока не озвучивались.

Мэр города Вольфрам Ляйбе, также участвовавший в пресс-конференции, рассказал журналистам, что лично приехал на место преступления и что пострадали до 15 человек, некоторые получили тяжелые ранения. Он также подтвердил информацию, ранее обнародованную полицейскими: точно известно о двух погибших.

О том, что неизвестный наехал на людей в пешеходной зоне Трира, стало известно ранее 1 декабря. Первоначально о числе погибших не сообщали.