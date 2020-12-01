На секс-вечеринке в Брюсселе задержали дипломатов

Полицейские Брюсселя пресекли секс-вечеринку, организованную в подвале одного из баров в нарушение действующих в Бельгии мер изоляции из-за коронавируса, пишет The Brussels Times.

По данным газеты, на мероприятии были задержаны и допрошены депутат Европарламента и несколько дипломатов.

Всего, по информации прокуратуры, на вечеринке собрались 25 человек.

Отмечается, что все участвовавшие были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом, так как в стране сейчас запрещено проведение любых массовых мероприятий.