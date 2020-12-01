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На секс-вечеринке в Брюсселе задержаны депутат ЕП и несколько дипломатов 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
На секс-вечеринке в Брюсселе задержали дипломатов
Фото: РИА Новости
Полицейские Брюсселя пресекли секс-вечеринку, организованную в подвале одного из баров в нарушение действующих в Бельгии мер изоляции из-за коронавируса, пишет The Brussels Times.
По данным газеты, на мероприятии были задержаны и допрошены депутат Европарламента и несколько дипломатов.
Всего, по информации прокуратуры, на вечеринке собрались 25 человек.
Отмечается, что все участвовавшие были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом, так как в стране сейчас запрещено проведение любых массовых мероприятий.
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В мире , Европарламент , Бельгия , Брюссель
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