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В США за сутки выявлено более 156 тысяч случаев коронавируса 

RT на русском 1 час назад
В США за сутки выявлено более 156 тысяч случаев COVID
Фото: Reuters
В Соединённых Штатах за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 156 007 человек. Всего в стране зафиксировано 13 545 793 случая заболевания COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Всего за время пандемии в стране скончались 268 103 пациента с подтверждённым коронавирусом.
Накануне в США коронавирус выявили более чем у 138 тыс. человек.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что приоритетные группы в стране смогут получить вакцину от COVID-19 до конца декабря.
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