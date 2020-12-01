В США за сутки выявлено более 156 тысяч случаев COVID

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Соединённых Штатах за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 156 007 человек. Всего в стране зафиксировано 13 545 793 случая заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего за время пандемии в стране скончались 268 103 пациента с подтверждённым коронавирусом.