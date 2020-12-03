Санду собирает митинг против Додона

Избранный президент Молдавии Майя Санду призвала своих сторонников выйти на митинг против "узурпации" власти действующим главой государства Игорем Додоном . Она выступает против законопроекта, в котором предлагается вывести из-под контроля лидера республики Службу информационной безопасности. По словам Санду, это помешает бороться с коррупцией.

Президент Молдавии Игорь Додон хочет «узурпировать» власть в республике, уверена избранный президент страны Майя Санду.

«Режим Додона пытается украсть наши голоса. Сегодня в парламенте был зарегистрирован законопроект о выводе Службы информационной безопасности — это давление на демократию, это попытка узурпации власти, поскольку речь идет о том, что некоторые ключевые для борьбы с коррупцией учреждения останутся под чужим управлением», — сказала она.

По ее словам, этот законопроект, зарегистрированный в парламенте 2 декабря, «является антидемократическим злоупотреблением, выдвинутым человеком, проигравшим выборы и доверие народа».

Санду считает, что социалисты, которые поддерживают действующего президента, будут и дальше использовать парламент для борьбы «против народа и против президента». Избранный глава Молдавии уверена, что ее предшественник хочет помешать ей выполнять свои обязанности. По мнению Санду, Додон, предложив такой законопроект, «отправил в мусор» голоса граждан, поддержавших ее на выборах.

Она заявила, что Додон несмотря на то, что скоро перестанет занимать какую-либо госдолжность, хочет сохранить контроль над коррупционными схемами и государственными учреждениями.

Для противостояния действиям Додона Санду призвала своих сторонников выйти к зданию парламента республики во время пленарного заседания депутатов.

«Призываю вас завтра прийти к парламенту в [медицинских] масках, соблюдая дистанцию, чтобы защитить голос и волю народа. Мы должны противостоять попытке узурпировать власть со стороны олигархического большинства и как можно скорее добиться досрочных парламентских выборов», — обратилась она к сторонникам.

Служба информационной безопасности попала под контроль президента республики в 2019 году. Инициатором этого изменения стала Партия социалистов. Но на этой неделе эта же партия направила в законодательный орган Молдавии законопроект, в котором предлагает лишить главу государства контроля над спецслужбой. В качестве причины партия напомнила, что Молдавия — парламентская республика.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. Кандидатами на пост президента республики были экс-премьер министр Майя Санду и Игорь Додон, который баллотировался на второй срок. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.

Срок полномочий действующего президента истекает 23 декабря. На следующий день состоится инаугурация нового главы республики, который избран на четыре года.

Ранее Санду в интервью РБК рассказала, что ставит в приоритет своей работы. «Нужно сделать очень многое, для того чтобы улучшить качество жизни в нашей стране, чтобы люди поверили в свою страну, в нашу Молдову. <…> Нам нужно работать очень много, чтобы сделать так, чтобы люди здесь хорошо жили и чтобы они поверили в свою страну», — подчеркнула она.

Первым пунктом она назвала борьбу с коррупцией. Вторым — объединение общества: «Я буду работать над тем, чтобы все люди почувствовали себя хорошо».

Третье, что ей предстоит сделать, — наладить внешнеполитические связи. «Я хочу работать на то, чтобы у нас была сбалансированная внешняя политика, которая основана на национальных интересах нашей страны, на интересах наших граждан», — подчеркнула избранный президент Молдавии в интервью российскому изданию. Она добавила, что под налаживанием отношений с другими странами она имеет в виду не только Европу, но Россию.