Мелания Трамп украсила Белый дом и попала на видео 

Мелания Трамп украсила Белый дом к новогодним праздникам. Общей темой украшений стала "Прекрасная Америка". Всего в резиденции президента США установлено 62 елки. Главная новогодняя ель из штата Верджиния, а все игрушки на ней сделаны руками детей. Более 125 добровольцев трудились над созданием новогодней атмосферы в Белом доме. По традиции, первая леди США заботится о праздничном убранстве президентской резиденции. Скорее всего Мелания Трамп сделала это в последний раз.

«В эти выходные волонтеры со всей Америки приехали, чтобы украсить Белый дом. Спасибо вам за ваше время, энтузиазм и преданность делу, чтобы дух мира и радости наполнил исторические комнаты и залы дома народа», — написала она в соцсети.