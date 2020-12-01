Чемпионка мира по брейкдансу из РФ попала на видео 

Россиянка Наталья Килячихина во второй раз подряд стала чемпионкой мира по брейк-дансу. Это первый подобный случай в истории этих соревнований. Соревнования проходили в австрийском Зальцбурге. Наталья из Краснодара под псевдонимом "Би-герл Кастет" сумела защитить свой титул, завоеванный в прошлом году.

В детстве девушка занималась бальными танцами и дзюдо. Но вскоре занятия стали слишком дорогими и Наталья переключилась на бесплатные занятия этими уличными танцами.