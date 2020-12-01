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Чемпионка мира по брейкдансу из РФ попала на видео 

Вадим Дроздов 51 минуту назад
Россиянка Наталья Килячихина во второй раз подряд стала чемпионкой мира по брейк-дансу. Это первый подобный случай в истории этих соревнований. Соревнования проходили в австрийском Зальцбурге. Наталья из Краснодара под псевдонимом "Би-герл Кастет" сумела защитить свой титул, завоеванный в прошлом году.
В детстве девушка занималась бальными танцами и дзюдо. Но вскоре занятия стали слишком дорогими и Наталья переключилась на бесплатные занятия этими уличными танцами.
Недавно брейк-данс был включен в программу Олимпийских игр. Поэтому теперь Наталья Килячихина готовится защищать сборную России на Олимпийских играх в Париже в 2024-ом году.
В мире , Видео , СБОРНАЯ РОССИИ
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