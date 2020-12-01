Победитель выборов в США серьезно покалечился

Демократ Джозеф Байден, выигравший президентские выборы в США по данным СМИ, получил серьезные повреждения ноги. Он упал, когда играл со своей собакой Мейджором. Поначалу предполагалось, что политик вывихнул лодыжку.
Рентген не выявил отклонений, но кандидата на пост президента Соединенных Штатов отвезли в другое медицинское учреждение, где врачи исследовали ногу с помощью томографии. «Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей», — заявил врач. Отмечается, что Байдену придется течение нескольких недель носить специальную обувь, передает РИА Новости.
Напомним, 3 ноября в США прошли выборы президента страны. В настоящее время еще продолжается пересчет бюллетеней в нескольких штатах. Кандидат от Демократической партии Джо Байден уже провозгласил себя избранным 46-м президентом США.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Байден войдет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса, отданные ему американцами, были получены законным путем. На 14 декабря запланировано голосование коллегии выборщиков, на которой станет известен итог голосования.