Курц исключил применение в стране российской вакцины

"Мы ориентируемся на европейскую программу по закупкам. У нас заключены соглашения о закупках с шестью компаниями. У первых из них вакцины уже находятся перед допуском, например, у Pfizer, а также у других. Я думаю, что для нас разумно рассчитывать на поставщиков, с которыми у нас уже есть договорные обязательства", — отметил Курц.