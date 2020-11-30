Украина заявила о получении доступа к делу MH17 

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Как заявил Лищина в своем Facebook, Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к делу Ukraine v. Russia re Eastern Ukraine no. 8019/16 жалобу Нидерландов за номером 28525/20, касающуюся упавшего на востоке Украины в 2014 году самолета.

По его словам, для Украины плюс заключается в получении доступа к материалам по делу MH17 — ранее Киеву в доступе отказывали, ссылаясь на тайну следствия.

При этом чиновник отметил, что данное решение может затянуть рассмотрение дела.

В июле этого года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.

Нидерланды возглавляют международное расследование авиакатастрофы.