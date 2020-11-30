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Украина заявила о получении доступа к делу MH17 

РИА Новости 56 минут назад
Украина заявила о получении доступа к делу MH17
Фото: Reuters
Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина заявил, что Киев сможет получить доступ к материалам по катастрофе борта MH17, после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присоединил к делу "Украина против России" иск Нидерландов, связанный с крушением малайзийского Boeing.
Как заявил Лищина в своем Facebook, Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к делу Ukraine v. Russia re Eastern Ukraine no. 8019/16 жалобу Нидерландов за номером 28525/20, касающуюся упавшего на востоке Украины в 2014 году самолета.
По его словам, для Украины плюс заключается в получении доступа к материалам по делу MH17 — ранее Киеву в доступе отказывали, ссылаясь на тайну следствия.
При этом чиновник отметил, что данное решение может затянуть рассмотрение дела.
В июле этого года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.
Нидерланды возглавляют международное расследование авиакатастрофы.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Видео дня. Судью из телешоу «Час суда» приговорили к двум годам
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В мире , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , ЕСПЧ , Boeing , МИД
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