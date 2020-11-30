Стюардесса занималась проституцией в самолете 

Авиакомпания British Airways начала расследование из-за сообщений о стюардессе, которая оказывала секс-услуги и продавала свое нижнее белье во время рейсов и между ними. Как пишет The Sun , свои услуги стюардесса рекламировала в социальных сетях.

Подпись к одной из фотографий, сделанной в туалетной кабинке, гласила: «Без трусов по воскресеньям». В другой публикации сотрудница British Airways сообщала: «Если вы когда-нибудь захотите развлечений для взрослых на борту, все, что вам нужно сделать, это заплатить мне, и вы получите совершенно иной опыт в соответствии с вашими желаниями».

За 25 фунтов стерлингов (около 2,5 тысячи рублей) женщина предлагала пассажирам свое нижнее белье, 50 фунтов (чуть более пяти тысяч) клиент должен был заплатить, чтобы забронировать встречу с ней в отеле (саму стоимость секс-услуг она не называла).

Также стюардесса рассказывала о сексе с членами экипажа.

«Нет ничего лучше, чем напиться с моим пилотом, чтобы он мог делать со мной все, что захочет», — писала бортпроводница в соцсетях.

Собеседники The Sun среди представителей отрасли отметили, что стюардессе, возможно, пришлось продавать себя из-за сокращения зарплаты на фоне пандемии. При этом они сошлись во мнении, что бортпроводница, занимающаяся проституцией, создает серьезные проблемы имиджу авиакомпании.

Ранее, как писал «Рамблер», бывшая стюардесса рассказала в TikTok о зарплатах членов экипажа самолета. По ее словам, рядовой бортпроводник получает на руки 30-60 тысяч рублей в месяц, старший бортпроводник довольствуется 60-100 тысячами рублей, второй пилот может зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей. Самая большая зарплата у командира корабля — 300-600 тысяч рублей.