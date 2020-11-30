Турция обновила рекорд по смертности от COVID

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 31 219, умерли 188 человек, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки. В субботу число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, в воскресенье от COVID-19 умерли 185 человек, оба показателя стали наибольшими с начала пандемии.