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Турция обновила рекорд по суточной смертности от COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Турция обновила рекорд по смертности от COVID
Фото: © Sputnik / Бурджу Окутан
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 31 219, умерли 188 человек, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки. В субботу число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, в воскресенье от COVID-19 умерли 185 человек, оба показателя стали наибольшими с начала пандемии.

"Сегодня выявлено 31 219 новых случаев COVID-19. Умерли 188 больных, с начала пандемии — 13 746. В тяжелом состоянии находятся 5190 больных", — говорится в сводке турецкого минздрава.

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