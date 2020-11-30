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«Общая проблема»: Киев предложил Токио объединиться в вопросе Курил 

Газета.Ru 1 час назад
Киев поддерживает Токио в вопросе возвращения части Курильских островов, заверил посол Украины в Японии Сергей Корсунский. Он призвал японскую сторону объединиться для восстановления целостности обеих стран. Под этим, дипломат, вероятно, имел в виду также и Крым, который стал территориальной частью России в 2014 году по итогам прошедшего на полуострове референдума.
Украинский посол в Японии Сергей Корсунский выступил в поддержку позиции Токио в вопросе принадлежности Курильских островов.
Диппредставитель, как передает ФАН, сделал соответствующее заявление в Национальном клубе печати в ходе пресс-конференции. Он заявил, что Киев надеется на сотрудничество с Токио в вопросе восстановления территориальной целостности обоих государств. Ранее Корсунский, по данным украинской газеты «Зеркало недели», заявлял, что союз Украины и Японии необходим обеим сторонам, так как Россия для них является «общей проблемой».
Курильские острова до сих пор остаются камнем преткновения во взаимоотношениях России и Японии. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав РСФСР. Токио в настоящее время пытается оспорить принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и нескольких необитаемых островов Хабомаи.
В начале ноября премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе встречи с губернатором северной префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил, что вопрос принадлежности южной части Курил касается всего народа страны. По его мнению, над решением этого вопроса японцы должны работать вместе с правительством.

«Уже 75 лет после окончания войны между Японией и Россией не решена проблема северных территорий [так в Японии именуют южную часть Курил], и не подписан мирный договор. Проблема северных территорий является проблемой всего [японского] народа», — приводит ТАСС его слова.

Он пообещал, что «будет прилагать все усилия, чтобы решить эту проблему и подписать мирный договор». Глава японского правительства напомнил, что в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся в сентябре, японская сторона указала на необходимость поставить завершающую точку в переговорах о южной части Курил и не перекладывать эту проблему на следующие поколения.
В то же время, Москва неоднократно давала понять, что территория принадлежит России в соответствии с международно-правовым оформлением. Российская сторона на переговорах по Курилам повторяет тезис, что Токио необходимо признать, что после Второй мировой войны все четыре острова Южно-Курильской гряды стали территорией России. Такое соглашение станет предварительным условием для начала консультаций.
Помимо этого, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если японская сторона и хочет вернуть острова, то необходимо прекратить японо-американский договор о безопасности, чтобы на них не разместили американские военные базы. Из-за того, что Лавров жестко отстаивает российскую политику в этом вопросе, японский политолог Кэнро Нагоси назвал его ранее «антияпонски настроенным».
«Ведь, проявляя, в целом, мягкие подходы по ряду других международных проблем, только в отношениях с Японией он становится неприступным и не желает уступать ни пяди», — написал он в своей статье в Yahoo News Japan.
Кроме того, Япония неоднократно предъявляла претензии России относительно ее действий в регионе. «Категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах. Напоминаем, что острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны», — сказала ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что это положение «закреплено в Уставе ООН», поэтому Россия «вправе вести на них любую деятельность».
«Действия нашей страны нацелены исключительно на эффективное обеспечение национальной безопасности в условиях напряженной военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)», — пояснила представитель ведомства.
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В мире , Видео , Мария Захарова , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ООН , Yahoo , ИТАР-ТАСС , Киев , Республика Крым , Сахалинская Область , Токио , Япония
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