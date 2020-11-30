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ВОЗ назвала возможную причину пандемии будущего 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Раскрыта причина пандемии будущего
Фото: Reuters
Возможной причиной новой пандемии в будущем может стать неконтролируемый прием антибиотиков и противовирусных препаратов на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

«Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики, — их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны только очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, — тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией», — приводит агентство ее слова.

Вуйнович уточнила, что такая пандемия будущего произойдет из-за того, что микроорганизмы получат устойчивость к медикаментам. О таких последствиях предупреждали ранее и российские врачи.
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16 ноября доктор медицинских наук Сергей Яковлев предупредил о том, что использование антибиотиков при лечении COVID-19 может привести к опасным последствиям, в частности, к поражениям печени и сердца вплоть до развития аритмии.
По официальным данным, за последние сутки в выявили 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах России. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6511), Санкт-Петербурге (3691) и Московской области (1064). Всего с начала пандемии в России выявлено 2 295 654 случая заражений COVID-19.
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В мире , Мелита Вуйнович , Сергей Яковлев , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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