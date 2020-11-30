Санду хочет войны. Приднестровью предрекли новый конфликт

«Я не думаю, что Санду глубоко понимает проблему и возникающие риски. Очевидно, что при транспортировке или уничтожению боеприпасов меры безопасности в регионе должны быть значительно усилены. Но Молдавия ничего для этого не делает. Например, требуется возобновить работу аэропорта в Тирасполе, через который можно было бы вывозить боеприпасы или хотя бы перебрасывать через него дополнительные силы в случае необходимости. От Тирасполя до склада оружия ехать долго, примерно три часа на бронетранспортере. Для оперативной реакции хотя бы должен работать аэропорт. Вот над этим нужно работать Санду», — отметил парламентарий.