Санду хочет войны. Приднестровью предрекли новый конфликт

«Я не думаю, что Санду глубоко понимает проблему и возникающие риски. Очевидно, что при транспортировке или уничтожению боеприпасов меры безопасности в регионе должны быть значительно усилены. Но Молдавия ничего для этого не делает. Например, требуется возобновить работу аэропорта в Тирасполе, через который можно было бы вывозить боеприпасы или хотя бы перебрасывать через него дополнительные силы в случае необходимости. От Тирасполя до склада оружия ехать долго, примерно три часа на бронетранспортере. Для оперативной реакции хотя бы должен работать аэропорт. Вот над этим нужно работать Санду», — отметил парламентарий.
«Российские миротворцы образцово выполняют свои задачи. Об этом говорит невозобновление конфликта, который был в 1992 году. Кстати, именно Молдавия тогда выступала инициатором военных действий. Невольно возникает подозрение, что Молдавия и сейчас хотела бы перейти к военным действиям, так как ее не устраивает переговорный формат. Договоренности до сих пор нет, власти Молдавии хотят капитуляции Приднестровья. Но это было бы несправедливо по отношению к людям», — считает депутат.
«Целый ряд единомышленников Санду — это люди, видящие Молдавию в составе Румынии. Сама Санду показала пример, получив румынское гражданство наряду с молдавским. Она прекрасно знает, что в Приднестровье нет желающих жить в Румынии. Поэтому она хочет вывести миротворцев, затем оказать давление на Молдавию, попробовать завоевать Приднестровье и прошествовать в Румынию, а через нее и в Евросоюз. Но такой сценарий вызовет исход людей из Приднестровья, там живет около 200 тысяч граждан России живет. Кроме того, проблемы начнутся и у Молдавии», — заключил Затулин.