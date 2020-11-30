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Евросоюз усовершенствует шенгенское пространство 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 41 минуту назад
Евросоюз усовершенствует шенгенское пространство
Фото: Reuters
Евросоюз намерен совершенствовать Шенгенское пространство. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции «Шенгенский форум» сказала, что Шенгенское пространство — одно из главных достижений объединенной Европы. Однако Ляйен отметила, что оно требует совершенствования и укрепления.
Политик подчеркнула, что пограничные проверки между странами ЕС должны быть крайней мерой. Также Ляйен добавила, что жители Европы полагаются на Шенген, так как это неотъемлемая часть жизни и экономики, цитирует «Интерфакс».
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что в Испании продлили ограничения на въезд граждан других государств. Однако есть исключение для нескольких стран.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , ФедералПресс , Интерфакс , Бельгия , Брюссель
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