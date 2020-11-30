Евросоюз усовершенствует шенгенское пространство 

Евросоюз намерен совершенствовать Шенгенское пространство. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции «Шенгенский форум» сказала, что Шенгенское пространство — одно из главных достижений объединенной Европы. Однако Ляйен отметила, что оно требует совершенствования и укрепления.

Политик подчеркнула, что пограничные проверки между странами ЕС должны быть крайней мерой. Также Ляйен добавила, что жители Европы полагаются на Шенген, так как это неотъемлемая часть жизни и экономики, цитирует «Интерфакс».

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что в Испании продлили ограничения на въезд граждан других государств. Однако есть исключение для нескольких стран.