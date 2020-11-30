Санду выступила за вывод войск РФ из Приднестровья

Избранный президент Молдавии, глава Партии действия и солидарности Майя Санду высказалась за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Об этом она заявила на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.
"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта [миротворческая] миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", - сказала она.
Санду также выступила за вывод российских войск и боеприпасов из Приднестровья.