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Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

ТАССиещё 4
25 минут назад
Избранный президент Молдавии, глава Партии действия и солидарности Майя Санду высказалась за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Об этом она заявила на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.
Санду выступила за вывод войск РФ из Приднестровья
Фото: ТАССТАСС
"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта [миротворческая] миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", - сказала она.
Санду также выступила за вывод российских войск и боеприпасов из Приднестровья.
В мире,Армия,ОБСЕ,Россия,Молдова, Республика,
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