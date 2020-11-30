Архивное видео с Марадоной стало вирусным в сети 

Архивное интервью Диего Марадоны 2005-го года стало вирусным в социальных сетях. Дело в том, что тогда аргентинский футболист сказал, что именно следует написать на его могиле. Диего Марадона вел программу La noche del 10 («Вечер с десяткой») на аргентинском ТВ. В ходе одного из 12 выпуской этой передачи Диего взял интервью сам у себя. Один из вопросов звучал так: "Что бы ты сказал на своих похоронах?"

"Футбол дарил мне радость и свободу. Это как держать в руках небо. Спасибо мячу. Так и напишите на могиле: "Спасибо мячу", — произнес Марадона.