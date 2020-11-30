Пранкер столкнул автомобиль в реку и был арестован 

Британский Instagram-пранкер был арестован в испанской Марбелье за то, что столкнул в реку Гвадайса автомобиль. Его обвинили в опасном вождении и нанесении вреда экологии в особой природоохранной зоне, пишет El periodico de Marbella.

27-летнего британца поймали после того, как он опубликовал в своих соцсетях видео, где он нарушает правила дорожного движения, а затем сбрасывает в водоем свой BMW.

Вместе с ним были задержаны еще четыре мужчины и женщина. Среди прочего, полиция обвинила его в подделке документов, так как в его видео нашли две разные машины с одинаковыми номерными знаками.

Отмечается, что после ареста британца 23 ноября все компрометирующие видео были удалены из его аккаунта в Instagram.