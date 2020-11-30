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Пранкер столкнул автомобиль в реку и был арестован 

Lenta.ru 46 минут назад
Пранкер столкнул автомобиль в реку и был арестован
Фото: Национальная полиция Испании
Британский Instagram-пранкер был арестован в испанской Марбелье за то, что столкнул в реку Гвадайса автомобиль. Его обвинили в опасном вождении и нанесении вреда экологии в особой природоохранной зоне, пишет El periodico de Marbella.
27-летнего британца поймали после того, как он опубликовал в своих соцсетях видео, где он нарушает правила дорожного движения, а затем сбрасывает в водоем свой BMW.
Вместе с ним были задержаны еще четыре мужчины и женщина. Среди прочего, полиция обвинила его в подделке документов, так как в его видео нашли две разные машины с одинаковыми номерными знаками.
Отмечается, что после ареста британца 23 ноября все компрометирующие видео были удалены из его аккаунта в Instagram.
Ранее сообщалось, что российский блогер Михаил Литвин на видео сжег свой автомобиль Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. По его словам, причиной стал конфликт с представителями компании.
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