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Байден назначит Псаки пресс-секретарем Белого дома 

Газета.Ru и ещё 9 39 минут назад
Байден выбрал нового пресс-секретаря Белого дома
Фото: Reuters
Кандидат в президенты США Джо Байден намерен назначить Джен Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в своей новой администрации. Об этом сообщает ТАСС.
Псаки была главой пресс-службы Госдепа США, а сейчас является советником команды Байдена. Отмечается, что Байден намерен назначить Кейт Бедингфилд директором по коммуникациям Белого дома.
Стоит отметить, что места ключевых специалистов Белого Дома займут исключительно женщины. 3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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В мире , США
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