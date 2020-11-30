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Висконсин подтвердил победу Байдена после пересчета голосов

Газета.Ruиещё 5
22 минуты назад
В двух округах "колеблющегося" штата Висконсин завершена процедура пересчета голосов. Об этом сообщает газета Washington Post. По их результатам победу одержал кандидат на пост президента США демократ Джо Байден как и было заявлено ранее.
Висконсин озвучил результаты пересчета голосов
Фото: ReutersReuters
Процедура пересчета бюллетеней избирателей состоялась в округах Дайн и Милуоки по требованию представителей Республиканской партии. Отрыв Байдена от действующего президента США Дональда Трампа составил свыше 20 тыс. голосов. Теперь республиканец имеет на 87 голосов выборщиков меньше, чем демократ.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
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