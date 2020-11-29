Раскрыты подробности убийства физика-ядерщика в Иране

Иранский ядерщик ехал на бронированном автомобиле, но вышел из нее, после чего был убит из оружия, управлявшегося дистанционно, сообщило иранское новостное агентство Fars

По его данным, утром 27 ноября бронированной автомобиль вместе с ядерщиком Мохсеном Фахризаде и его супругой выехал из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана в сторону населенного Абсард, где и произошло покушение, в сопровождении трех машин из службы его охраны.

Двигавшаяся впереди эскорта машина охраны оторвалась, чтобы проверить обстановку. Однако в этот момент, как отмечает портал, внимание Фахризаде привлекли звуки попадания пуль в машину, которые он принял за столкновение с каким-то препятствием или проблемы с двигателем.

Из-за этого он вышел автомобиля, после чего из машины Nissan по нему был открыт огонь из автоматического стрелкового орудия, управлявшегося дистанционно. Автомобиль, из которого вели огонь, стоял в 150 метрах от машины Фахризаде.

Две пули, по данным агентства, попали в бок, одна в спину, из-за чего был поврежден спиной мозг ученого. Фахризаде своим телом укрыл телохранитель, по которому также попало несколько пуль. После этого Nissan взорвался.

Всего, как отмечает агентство, покушение длилось три минуты, никого, кроме охраны и самого Фахризаде, на месте не было. Владелец машины, по данным агентства, покинул страну 29 октября.

Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.

Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.