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«Есть доказательства»: неожиданный поворот в выборах США 

Майк Габриелян 31 минуту назад
Дональд Трамп заявил, что республиканская партия располагает доказательствами массовых фальсификаций на президентских выборах.

«В случае Пенсильвании были выдвинуты конкретные обвинения, и у нас есть веские доказательства. Некоторые люди просто не хотят этого видеть. Они не хотят иметь ничего общего со спасением нашей страны. Печально!» — написал Трамп в твиттере.

По его словам, количество бюллетеней, которые его команда оспаривает в Пенсильвании превышает 81 тысячу.

«НАМНОГО БОЛЬШЕ, чем 81 000 голосов. Это даже не близко. Мошенничество и незаконность — это большая часть дела. Документы подготавливаются. Мы подадим апелляцию!» — добавил действующий президент.

Трамп поставил Байдену ультиматум
В комментариях Трампа поддержали многие пользователи. Один из них выложил карикатуру, где довольно улыбающиеся оппоненты Трампа (ранее он не раз упрекал их в социализме) носят на груди значки с флагами СССР.

«Послушай, мы честно и справедливо украли выборы!» — убеждает Джо Байден.

«Заткнись и подчинись! — откровенно советует Камала Харрис.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Трамп придумал способ омрачить Байдену инаугурацию.
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