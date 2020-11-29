«Есть доказательства»: неожиданный поворот в выборах США 

Дональд Трамп заявил, что республиканская партия располагает доказательствами массовых фальсификаций на президентских выборах.

«В случае Пенсильвании были выдвинуты конкретные обвинения, и у нас есть веские доказательства. Некоторые люди просто не хотят этого видеть. Они не хотят иметь ничего общего со спасением нашей страны. Печально!» — написал Трамп в твиттере.

По его словам, количество бюллетеней, которые его команда оспаривает в Пенсильвании превышает 81 тысячу.

«НАМНОГО БОЛЬШЕ, чем 81 000 голосов. Это даже не близко. Мошенничество и незаконность — это большая часть дела. Документы подготавливаются. Мы подадим апелляцию!» — добавил действующий президент.

В комментариях Трампа поддержали многие пользователи. Один из них выложил карикатуру, где довольно улыбающиеся оппоненты Трампа (ранее он не раз упрекал их в социализме) носят на груди значки с флагами СССР.

«Послушай, мы честно и справедливо украли выборы!» — убеждает Джо Байден.

«Заткнись и подчинись! — откровенно советует Камала Харрис.