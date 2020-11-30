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СМИ: на месте гибели иранского физика найдены фрагменты израильского оружия 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Стали известны подробности гибели иранского физика
Фото: Reuters
На месте покушения на иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде были обнаружены фрагменты оружия израильского происхождения.
Как сообщил телеканал Press TV, на фрагментах оружия имеется логотип израильской военной промышленности, Учёный был убит 27 ноября по дороге из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран. Машину Фахризаде с его супругой сопровождали три машины охраны. Физик вышел из машины, ошибочно приняв звуки попадания пуль по автомобилю за проблемы с двигателем. По учёному был открыт огонь из автомобиля Nissan, который находился в 150 метрах, при этом стрельба велась из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении.
Мохсен Фахризаде связывают с созданием атомного оружия. В прошлом он служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.
Президент Ирана Хасан Рухани возложил ответственность за убийство Фахризаде на Израиль. В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика. Также об израильском следе заявил и официальный представитель комиссии национальной безопасности парламента Ирана Абольфазль Амуйи. по словам политика, убийство Фахризаде организовали израильские спецслужбы с возможным привлечением разведок других стран.
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Комментарии
В мире , Хасан Роухани , ООН , Иран , Тегеран
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