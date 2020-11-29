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Новая акция протеста в Белоруссии запутала силовиков 

Lenta.ru 1 час назад
Участники акции протеста «Марш соседей» в Белоруссии запутали силовиков: люди вышли на улицы разных районов Минска, и сотрудники правоохранительных органов не знают, где и кого задерживать. Об этом в эфире «Дождя» сообщила участница акции Ольга Токарчук.
Она сравнила происходящее в стране в воскресенье, 29 ноября, с игрой «Казаки-разбойники».

«Разбойники в бусиках бегают за нами, и мы друг друга гоняем. На самом деле вышли все районы, очень много людей вышло, очень много. Ну, они [силовики] не знают, куда ехать и где кого хватать, задерживать. Так, на позитиве люди сегодня», — рассказала девушка.

По ее словам, жители Минска хорошо ориентируются в своих районах и знают, где можно скрыться.

«И когда нас несколько таких колонн, они [силовики] действительно не понимают, куда ехать, в какой двор. Я предполагаю, что и техники особо сильно не хватает», — объяснила Токарчук.

По данным правозащитного центра «Весна», к 18:00 в Белоруссии задержали 188 человек. Это жители Минска, Бреста, Витебска, Гродно и других городов страны.
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Акции протеста в Белоруссии начались в августе, после оглашения результатов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Митингующие требуют отставки главы государства, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты и пытал задержанных.
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В мире , Видео , Минск
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