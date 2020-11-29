Президент Мексики, граничащей с США, не спешит поздравлять демократа Джо Байдена с победой на выборах американского президента. СМИ полагают, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор занимает выжидательную позицию, поскольку и сам ранее прошел через "кактусовую революцию", когда проиграл на выборах в своей стране и обвинил победителя в фальсификациях. Как эта ситуация в будущем отразится на американо-мексиканских отношениях — в материале "Газеты.Ru".

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не собирается поздравлять кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена до официального объявления окончательных итогов голосования. С его точки зрения, такие действия не являются правильными.

«Кактусовая революция»

Такая позиция мексиканского лидера, впрочем, неудивительна, учитывая то, в какой ситуации сам Обрадор оказался в 2006 году, считают американские СМИ. Newsweek связывает ожидание мексиканского лидера с событиями так называемой кактусовой революции.

2 июля 2006 года в Мексике прошли очередные президентские выборы. На основании предварительных итогов подсчета голосов победителем объявили кандидата от правящей партии «Национальное действие» и сторонника союза с США Фелипе Кальдерона. При этом разрыв между ним и лидером оппозиционной коалиции «За всеобщее благо» и партии демократической революции, экс-мэром мексиканской столицы Обрадором составил всего 0,58%, то есть 240 тыс. голосов.

Лопес Обрадор отказался признавать поражение. Он предъявил власти обвинение в фальсификациях на выборах и потребовал ручного пересчета всех 41,7 млн бюллетеней.

Сложившаяся ситуация вызвала резкое недовольство со стороны оппозиции. К 31 июля она провела три массовые манифестации с требованием пересчитать голоса. Оппозиционеры запустили акции «мирного гражданского сопротивления», которые предполагали блокирование государственных учреждений, автомобильных магистралей, проведение митингов и манифестаций.

В тот год с начала августа сотни тысяч сторонников Обрадора регулярно проводили митинги в центре Мехико на площади Сокало и близлежащих улицах в поддержку кандидата от оппозиции. Протестующие разбили палаточный городок с полевыми кухнями, медпунктами, туалетами и передвижными площадками для выступлений. В результате таких действий жизнь в мексиканской столице несколько дней была парализована. По некотором данным, в одной из акций протеста участвовали более 2 млн человек. В центр Мехико из отдаленных районов страны съезжались десятки пассажирских автобусов.

Эти события вошли в историю страны как «кактусовая революция».

Она стала следствием изменений, которые были внесены в избирательное законодательство Мексики еще до выборов. Победитель, согласно им, может быть официально назван президентом только после того, как суд рассмотрит все жалобы на допущенные в ходе голосования нарушения.

В итоге трибунал судей в Мексике отверг требование Лопеса Обрадора о полном пересчете голосов, но семеро судей трибунала отдали распоряжение о частичном пересчете голосов — на 12 тыс. избирательных участков. Тем не менее, даже «кактусовая революция» не спасла ситуацию для Обрадора, и к власти в Мексике все же пришел Фелипе Кальдерон. Обрадор возглавил страну только в 2018 году.

Мексиканский сценарий не повторится

Теперь же непростая ситуация с подсчетом голосов на выборах президента складывается и в США. Несмотря на то что ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, действующий глава государства и кандидат на переизбрание от республиканцев Дональд Трамп настаивает, что выборы были фальсифицированы, и требует пересчета голосов. Его команда активно рассылает в суды различных штатов иски с требованием пересчитать голоса.

Впрочем, как полагает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев,

мексиканский сценарий «кактусовой революции» США при нынешних обстоятельствах не грозит.

Американские социологи также фиксируют, что 58% граждан США считают, что Дональд Трамп должен признать свое поражение на выборах. Кроме того, почти 60% американцев уверены в честной победе Джо Байдена (данные по опросу Harvard-Harris).

Вместе с тем Юрий Рогулев признал, что на этих выборах отсутствует традиционный для Соединенных Штатов «символ» мирного перехода власти.

«Исторически США всегда гордились мирной неформальной передачей власти. Символом этого мирного перехода власти был звонок на следующий день после оглашения результатов выборов от проигравшего кандидата победившему. В этом году такого звонка не последовало, и Трамп не признает результаты. Это удар для США, потому что символ мирного перехода власти не был реализован», — сказал директор Фонда «Газете.Ru».

Угрозы для отношений нет

По мнению экспертов, отказ Обрадора поздравлять Байдена — временный и формальный. Юрий Рогулев подчеркнул, что в этом нет ничего удивительного, поскольку официальные итоги еще не объявлены, а Обрадор, хотя и возглавляет соседнее с США государство, не единственный, кто воздерживается от преждевременных поздравлений.

Как предположил руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский, Лопес Обрадор, скорее всего, поздравит Байдена после официального обнародования итогов выборов. Эксперт обратил внимание, что у Обрадора сложились достаточно корректные и прагматичные отношения с Дональдом Трампом. По мнению специалиста, это могло стать одним из факторов нежелания мексиканского президента заранее поздравлять с победой Байдена.

Тот факт, что Обрадор пока не поздравляет Байдена с вступлением в должность, вряд ли окажет влияние на двусторонние отношения в будущем, сказал Збигнев Ивановский «Газете.Ru».

Напротив, по мнению эксперта, можно ожидать, что с приходом Байдена отношения улучшатся по ряду вопросов, по которым не удалось найти взаимопонимания с нынешней администрацией.

В частности, как отметил руководитель Центра политических исследований, речь идет о проблемах мигрантов и стены на границе двух государств. У Трампа было намерение возвести эту стену, чтобы бороться с нелегальной миграцией. Причем строить ее планировалось именно за счет Мексики. Помимо этого, раздражение большинства мексиканцев, по словам Збигнева Ивановского, вызывали уничижительные заявления Трампа в отношении граждан этой страны, угроза массовой депортации незаконных мигрантов, а также требование американской администрации превратить Мексику в заградительный барьер для выходцев из Центральной Америки.