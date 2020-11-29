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Деятели культуры Армении попросили Россию помочь вернуть военнопленных из Азербайджана 

ТАСС и ещё 1 15 минут назад
Деятели культуры Армении обратились к РФ
Фото: Reuters
Группа известных деятелей культуры Армении в воскресенье организовала шествие с площади Свободы в центре Еревана до посольства РФ, где они передали письмо российским дипломатам с просьбой помочь вернуть на родину военнопленных карабахской войны, а также помочь найти тела погибших и пропавших без вести. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы просим российских дипломатов помочь и возвратить на родину плененных наших солдат. Также просим, чтобы РФ помогла найти пропавших без вести и тела наших военнослужащих", — заявил один из инициаторов шествия актер Грант Тохатян.

В Армении уже несколько дней у здания правительства идут акции протеста с требованием вернуть на родину армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном.
В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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В мире , Политика , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Грант Тохатян , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Ереван
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