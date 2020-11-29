Ещё
Далее:
Читайте также:
Марадона: из личного архива
Марадона: из личного архива Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Минске сообщили о первых задержаниях на акции протеста оппозиции 

РИА Новости и ещё 3 24 минуты назад
Белорусские силовики начали задержания участников несанкционированной акции, которая проходит в Минске.
На сегодня оппозиция запланировала так называемый "Марш соседей" в "дворовом формате". Сообщалось, что в центр Минска стянули спецтехнику, усилили состав правоохранителей. Закрыты пять станций метро, интернет работает с перебоями.
Акция протеста проходит и в пригороде белорусской столицы. Там, как сообщают СМИ, силовики применили против митингующих газ и выстрелили в воздух.
В центр Минска выдвинулась спецтехника
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Протесты продолжаются до сих пор, самые масштабные проходят по воскресеньям. При разгонах митингующих силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Как заявляли белорусские правоохранители, в последнее время протесты радикализировались и переместились с улиц во дворы.
Последние новости
Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни Названа причина госпитализации Светланы Светличной Названа причина госпитализации Светланы Светличной
Комментарии 22
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержания на акциях в Минске попали на видео
00:47
Задержания на акциях в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Гонки со стрельбой в стиле GTA в Петербурге попали на видео
00:36
Гонки со стрельбой в стиле GTA в Петербурге попали на видео
Происшествия
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
00:32
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
00:51
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
В мире Происшествия
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
00:05
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
00:55
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
В мире Происшествия
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
00:53
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
В мире Происшествия
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
00:59
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
Происшествия
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
00:22
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение