Трамп сообщил о мошенничестве на выборах в США

"Количество бюллетеней, которые наша кампания оспаривает в Пенсильвании, много больше, чем разница в 81 тысячу голосов. Даже не близко. Мошенничество и беззаконие — большая часть дела. Оформление завершается. Мы обжалуем!" — написал он в Twitter.