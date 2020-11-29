Трамп сообщил о мошенничестве на выборах в США

Президент США Дональд Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании, который продемонстрирует мошенничество и беззаконие.
"Количество бюллетеней, которые наша кампания оспаривает в Пенсильвании, много больше, чем разница в 81 тысячу голосов. Даже не близко. Мошенничество и беззаконие — большая часть дела. Оформление завершается. Мы обжалуем!" — написал он в Twitter.
Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.