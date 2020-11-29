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Трамп пообещал подать новый иск в Пенсильвании 

РИА Новости и ещё 3 59 минут назад
Трамп сообщил о мошенничестве на выборах в США
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании, который продемонстрирует мошенничество и беззаконие.

"Количество бюллетеней, которые наша кампания оспаривает в Пенсильвании, много больше, чем разница в 81 тысячу голосов. Даже не близко. Мошенничество и беззаконие — большая часть дела. Оформление завершается. Мы обжалуем!" — написал он в Twitter.

Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
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В мире , США
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