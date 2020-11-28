Во Франции пострадали десятки полицейских

В ходе протестов во Франции пострадали по меньшей мере 37 правоохранителей. Об этом написал глава МВД Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter

«37 полицейских и жандармов пострадали в ходе демонстраций. Я вновь осуждаю насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов», — написал он.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местных силовиков, в Париже задержаны 46 участников акции против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности».

Ранее 28 ноября была опубликована видеозапись жестких столкновений протестующих с полицией в Париже.

Протесты во Франции начались на фоне того, что депутаты Национального собрания поддержали статью законопроекта «О глобальной безопасности», которая вводит уголовную ответственность за распространение изображений лица или другого элемента идентификации представителя полиции или жандарма с целью нанести ему вред. За это грозит наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.