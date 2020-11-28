Ещё
Далее:
Читайте также:
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября Подробнее ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

СМИ: убийство иранского учёного демонстрирует слабость спецслужб Ирана 

News.ru 59 минут назад
СМИ указали на слабость спецслужб Ирана
Фото: globallookpress.com
Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в пригороде Тегерана показало «очевидные упущения в сфере безопасности и разведки» Исламской Республики.
Слабые стороны специальных служб выявились менее чем за два месяца до вступления в должность президента США Джо Байдена, который, вероятно, возьмёт курс на перезагрузку отношений с Ираном, пишет The Washington Post.
При этом теракт в предместьях Тегерана усилил напряжённость в регионе на фоне возможной эскалации между Ираном, США и Израилем, которая может возникнуть до вступления Байдена в должность.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп пока никак не высказался об убийстве иранского учёного. Он ретвитнул несколько сообщений на своей странице в соцсети, среди которых был текст израильского журналиста Йоси Мельмана. В нём говорится, что убитый Фахризаде долгие годы был целью израильских спецслужб из-за его причастности к ядерной программе Исламской Республики.
В интервью американскому изданию Мельман заявил, что не удивится, если станет известно о причастности МОССАДа к убийству учёного. Однако сам он не обладает подобной информацией. При этом журналист подчеркнул, что для организации подобных терактов обычно требуются месяцы.
Иранский физик-ядерщик был убит 27 ноября. Сначала рядом с его машиной взорвался другой автомобиль, а потом Фахризаде расстреляли. Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль и пригрозили ответить на убийство. В Евросоюзе осудили теракт, власти Сирийкой Арабской Республики также обратились в ООН с просьбой принять меры.
Как писал NEWS.ru, министр по делам поселений Цахи Анегби заявил, что не знает, кто стоит за убийством учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Видео дня. Мужчина поджёг самодельную «незамерзайку» в лифте и чуть не погиб
News.ru: последние новости
В Баку сообщили о гибели четверых человек при подрыве мины в Карабахе В Баку сообщили о гибели четверых человек при подрыве мины в Карабахе Греция раскритиковала Германию за поставки оружия Турции Греция раскритиковала Германию за поставки оружия Турции МВФ отказался предоставить экстренную помощь Украине МВФ отказался предоставить экстренную помощь Украине
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
00:22
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
Происшествия
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
00:14
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
Происшествия
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
00:16
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
В мире
Могила Диего Марадоны попала на видео
02:26
Могила Диего Марадоны попала на видео
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
00:26
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
Шоу-бизнес
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
02:32
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
00:28
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
00:15
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
Происшествия
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
00:21
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение