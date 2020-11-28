СБУ рассекретила данные о переписи 1937 года

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что данные переписи населения в республике в 1937 году были искажены руководством СССР и не отразили высокую смертность вследствие искусственно созданного голода.

"Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид. Об этом свидетельствуют рассекреченные ныне архивы", — говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы СБУ, которая ссылается на рассекреченные советские документы.

При этом в СБУ отметили, что всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис: согласно полученным данным, население Украины составляло 29 млн человек, то есть почти на уровне 1926 года. В то же время, по данным СБУ, советские демографы ожидали, что на Украине должно было насчитываться на тот момент 35 млн жителей.

"Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи обвинили в "получении искусственно заниженных и искаженных цифр" и расстреляли", — заявили в пресс-службе СБУ.

С ноября 1998 года, согласно указу президента Украины Леонида Кучмы, ежегодно в последнюю субботу ноября отмечают день памяти жертв массового голода. Украинские историки фиксируют три периода голодомора — в 1921-1923, в 1932-1933 и в 1946-1947 годах. По их данным, за в эти годы, по разным оценкам, погибли от 4 до 8 млн украинцев.