130 тысяч человек вышли на акции протеста во Франции

Более 130 тысяч человек по всей Франции приняли участие в акциях в поддержку свободы информации, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

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Париже на улицы вышли около 46 тысяч участников. Шествие в столице началось мирно, но затем хулиганы начали поджигать автомобили и киоски, бросать брусчатку и бутылки в полицейских.

Силовики задержали 46 человек, 23 полицейских получили ранения.

Всего в стране прошли около 70 манифестаций противников 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", касающейся съемки полицейских и жандармов.

Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Согласно статье 24 документа, за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности" грозит год тюремного заключения и штраф 45 тысяч евро.

Журналистские профсоюзы выступили против этой статьи. Они опасаются, что после вступления документа в силу работники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах и акциях протеста.