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Греция раскритиковала Германию за поставки оружия Турции 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Греция раскритиковала ФРГ за поставки оружия Турции
Фото: news.ru
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обрушился на Германию с критикой из-за отказа ввести эмбарго на поставки оружия Турции.
Он считает, что из-за произошедшего Берлин не соответствует роли лидера ЕС.

Я действительно не понимаю нежелания Германии использовать огромную мощь своей экономики, чтобы показать странам, что они должны соблюдать международное право, — цитирует Дендиаса газета Politico.

Министр выразил недоумение, почему Афины должны были поднимать этот вопрос, ведь Берлин должен осознать, что поставки оружия Анкаре несовместимы с ролью Германии в Европе. Дендиас назвал Турцию страной, которая угрожает миру и стабильности двух стран-членов Евросоюза, поэтому немцы должны осознать «глубокую противоречивость» поставок оружия туркам.
Глава МИД Греции выразил надежду на сотрудничество с новой администрацией США. По его словам, демократ Джо Байден и его кандидат на пост госсекретаря Тони Блинкен знает греко-турецкие проблемы. Политик считает, что США должны присутствовать в этом регионе, чтобы компенсировать отсутствие европейских войск.
Отношения Афин с Анкарой обострились на фоне сейсмических исследований, которые проводит турецкое судно в одном из районов Восточного Средиземноморья. Греция считает этот регион своей исключительной экономической зоной.
Как писал NEWS.ru, эксперты рекомендуют турецкому руководству развернуть российские системы С-400 в Эгейском море, если греки получат от США партию истребителей бомбардировщиков F-35. Закупку самолётов Афины хотели бы начать с 2021 года.
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Комментарии 1
В мире , Армия , Берлин , Германия , Греция , США , Турция
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