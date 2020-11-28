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В секретном убежище Гитлера в Аргентине нашли фотографии и монеты 

Lenta.ru 23 минуты назад
В секретном убежище Гитлера в Аргентине сделаны находки
Фото: globallookpress.com
Археологи изучили в Аргентине секретное убежище, которое, предположительно, предназначалось для руководителей нацистской Германии. Об этом сообщает издание Express.
О находке рассказали бывший американский спецназовец Тим Кеннеди и ветеран Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Боб Бэр. По их словам, убежище Гитлера находится в 600 милях к северу от Буэнос-Айреса. Местные жители даже придумали легенды, объясняющие нахождение в удаленном регионе трех неизвестных строений.
Во время раскопок археологи нашли в постройках общую фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и итальянского диктатора Бенито Муссолини на прогулке, а также коробку 1940 года с золотыми монетами, которые были изготовлены в Германии в период Второй мировой войны. В том же месте был найден снимок ребенка, одетого в нацистскую форму со свастикой на руке.
Ранее в ноябре сообщалось, что в газетных киосках Орла на продажу выставили почтовые марки с изображением Гитлера. Стоимость такой марки в среднем по городу составила 290 рублей. В местном отделении «Роспечати» подчеркнули, что продажа марок не нарушает законодательство.
В августе 2016 года Брунгильда Помзель, секретарь министра народного просвещения и пропаганды Германии Йозефа Геббельса, рассказала, что ей приходилось следить за запасами алкоголя в бункере Гитлера. Спиртные напитки использовались обитателями бомбоубежища для того, чтобы сохранить «нечувствительность».
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В мире , Аргентина , Буэнос-Айрес , Германия
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