При взрыве в Карабахе погибли пять человек

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Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели пяти человек при подрыве автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе в Карабахе.

"Двадцать восьмого ноября в 15.20 (14.20 мск) граждане Азербайджанской Республики Гаджиев Шакир Магеррам оглу, Гаджиев Фирудин Магеррам оглу, Гусейнов Зульфюгар Адыширин оглу, Гаджиева Эльминаз Магеррам гызы и Адильзаде Зибейда Шакир гызы погибли на территории освобожденного от оккупации села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, по предварительной версии, подорвавшись на противотанковой мине в автомобиле марки Toyota (90-BL-558)", — сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тела, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.