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Стрелков: как Украина обманывает Россию при обмене пленных 

Ura.Ru 18 минут назад
Стрелков разоблачил обман Киева
Фото: РИА Новости
При обмене пленными между Украиной и Донбассом, Киев постоянно мухлюет, выдавая на собственных завербованных агентов в ответ на нужных им людей. Об этом URA.RU рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее сообщалось, что Россия и Донбасс отказались от предложения Украины по обмену пленными. Как пишет РБК, информацию об этом подтвердил собеседник, близкий к переговорному процессу с российской стороны, и подтвердил представитель ЛНР. Таким образом до Нового года обмен пленными не состоится.

«Просто очередной раз решили смухлевать. Собственно, они мухлюют всегда, то есть нужных себе людей они стараются не обменивать. Они пробуют всегда подсовывать либо свою завербованную агентуру, либо алкоголиков, случайно задержанных на улице где-нибудь в Мариуполе или Днепропетровске, которым навешано для количества, что он якобы ополченцы», — заявил URA.RU Стрелков.

По словам экс-министра обороны ДНР, Киев требует отдать нужных им людей, иначе грозятся отменить обмен. «В ответ они требуют тех, кто им действительно по-настоящему нужен. Так происходит практически всегда. Насколько я знаю, не было ни одного обмена, в котором украинские власти выдали бы всех поголовно. Вполне возможно, что в этот раз они решили смухлевать особенно ярко», — объяснил Стрелков.
Обмен пленными в Донбассе зашел в тупик
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