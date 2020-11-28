Власти Ирана пообещали отомстить за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган, передаёт агентство Mehr.

«Мы обрушимся молнией на убийц мученика, — сказал он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что террористы убили одного из создателей ядерной программы Ирана — физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Покушение произошло в городе Абсард. Автомобиль ученого ехал по площади, когда рядом взорвалась другая машина. Затем преступники завязали перестрелку с охраной Фахризаде. Он получил тяжелые ранения и умер в больнице.

Власти Ирана назвали произошедшее терактом. В убийстве подозревают экстремистов, связанных со спецслужбами Израиля.

«Преступные элементы, связанные с иностранцами и международным сионизмом, поставили себе зловещую цель противодействовать научному прогрессу страны. Они напали на видного деятеля, управленца и ученого Ирана, и убили его, — сказал глава судебной власти Ирана, аятолла Сейед Ибрагим Раиси.

По его словам, службы разведки и безопасности, судебные органы обязаны как можно скорее выявить и привлечь к ответственности всех виновных, включая организаторов и кураторов.

Убийство может иметь огромные последствия: Иран задумался о возобновлении ядерной программы.

Представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Амоуэй заявил в субботу, что в ближайшие 24 часа депутаты проведут заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об убийстве ученого-ядерщика.

На заседание приглашены силовики страны.