Мужчина «ожил» в морге во время бальзамирования 

В Кении мужчина пришел себя в морге во время подготовки к бальзамированию, сообщает местное издание The Standart.

Питер Киген потерял сознание дома. Семья отвезла его в больницу. Через несколько часов родственникам якобы сообщили, что тот умер еще до того, как они привезли его в медицинское учреждение.

Однако, по словам суперинтенданта больницы Гирберта Черуйота, родственники сами сочли Питера мертвым. Врачи просили семью дать им время, чтобы разобраться с состоянием Питера, но родные обвинили медиков в том, что они не торопятся, и сами доставили его в морг.

Там работники морга рассказали, что заметили, как мужчина двигается во время подготовки его тела к бальзамированию.

После этого мужчину перевезли в палату. Через несколько дней его планируют выписать.

По словам Питера, он был шокирован, узнав, что его признали мертвым и даже отправили в морг.