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Мужчина «ожил» в морге во время бальзамирования 

РИА Новости 9 минут назад
Мужчина «ожил» в морге во время бальзамирования
Фото: РИА Новости
В Кении мужчина пришел себя в морге во время подготовки к бальзамированию, сообщает местное издание The Standart.
Питер Киген потерял сознание дома. Семья отвезла его в больницу. Через несколько часов родственникам якобы сообщили, что тот умер еще до того, как они привезли его в медицинское учреждение.
Однако, по словам суперинтенданта больницы Гирберта Черуйота, родственники сами сочли Питера мертвым. Врачи просили семью дать им время, чтобы разобраться с состоянием Питера, но родные обвинили медиков в том, что они не торопятся, и сами доставили его в морг.
Там работники морга рассказали, что заметили, как мужчина двигается во время подготовки его тела к бальзамированию.
После этого мужчину перевезли в палату. Через несколько дней его планируют выписать.
По словам Питера, он был шокирован, узнав, что его признали мертвым и даже отправили в морг.
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