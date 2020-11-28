«Перехватили конференцию этих лохушек»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лидера оппозиции Светлану Тихановскую «лохушкой» и сказал, что на закрытой конференции она сама призналась: ей руководят. Запись этого мероприятия перехватили спецслужбы. Сама же Тихановская вечером 27 ноября анонсировала встречу с избранным президентом США Джо Байденом.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская со своими сторонниками проводила пресс-конференцию за границей, на которой призналась в том, что ей руководят во всем оппозиционном процессе.

Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сославшись на перехваченную спецслужбами и предоставленную в Минск запись пресс-конференции, сообщает агентство БелТА в своем Telegram-канале.

«Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек — Тихановской, ну всех этих беглых — они закрытую проводят пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю», — сказал глава Белоруссии.

По его словам, западные кураторы протестов в Белоруссии «держат Тихановскую» просто как фигуру, вокруг которой они объединили недовольных властью в республике.

Он также указал, что предложения оппозиции по поправкам в конституцию республики сродни с теми событиями, которые привели к развалу СССР, сообщает «Sputnik Белоруссия».

«Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас», — заявил белорусский лидер.

По его словам, главный удар протестующих в стране «наносится по президенту и вертикали власти».

Сама же Тихановская вечером 27 ноября анонсировала встречу с избранным президентом США Джо Байденом.

«Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на эту встречу», — сказала лидер белорусской оппозиции.

Днем ранее она пообещала, что, если оппозиция придет к власти в Белоруссии, тогда условия последних договоренностей Лукашенко с Россией будут пересмотрены.

Как отметила Тихановская, о чем бы президент Белоруссии ни договаривался, «он утратил поддержку белорусского народа». Политик также подчеркнула, что «независимость и суверенитет не может быть предметом торга».

На прошлой неделе Лукашенко сообщил, что разведслужбы Белоруссии и России обнаружили центры американских спецслужб под Варшавой и в Киеве.

«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — заявил белорусский лидер в ходе посещения ОАО «Гомсельмаш».

По словам главы государства, агенты Соединенных Штатов используют интернет, современные технологии и «качают всю планету».

«Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы? Вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Белоруссия, надо смять. Не получится!» — заверил политик.

Белоруссию сейчас «терзают», сначала наблюдались попытки радикализировать протест и организовать забастовки, но рабочие «не пошли», продолжил он.

«А как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной — это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей», — подчеркнул Лукашенко.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также обращал внимание на то, что после начала массовых протестов в Белоруссии Вашингтон в несколько раз увеличил финансирование антиправительственных сил республики.

«На эти деньги осуществлялось формирование сети «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций», — детализировал глава спецслужбы.

В целом он указал, что в последних протестных событиях в Белоруссии четко прослеживается влияние Запада.

При этом в конце прошлого месяца глава Госдепартамента США Майк Помпео в телефонном разговоре с Лукашенко в Вашингтон заверил, что остается приверженцем суверенитета и независимости Белоруссии и сторонником развития сотрудничества с Минском.

В ходе беседы белорусский президент предупредил главу американского внешнеполитического ведомства, что Россия и Белоруссия будут совместно реагировать на возникающие внешние угрозы, например — в случае агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран.

В ответ глава американского внешнеполитического ведомства указал, что ни НАТО, ни Польша или Литва не являются угрозой для Белоруссии.