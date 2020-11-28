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МВФ отказался предоставить экстренную помощь Украине 

News.ru и ещё 8 1 час назад
МВФ «кинул» Украину
Фото: Reuters
Украина не получит транш в рамках программы экстренной финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ), финансовый институт оставил Киев за бортом программы emergency finаnce, сообщил украинский министр финансов Сергей Марченко.
Как заявил министр в эфире телеканала «1+1», власти Украины рассчитывали получить доступ к этому финансовому инструменту МВФ. Марченко рассказал о направлении соответствующего запроса руководству фонда, откуда пришёл отрицательный ответ, сообщает РИА Новости.

Но я вам скажу ответ наших партнёров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce», — заявил украинский министр.

Это означает, добавил он, что Киеву не дадут экстренной помощи без каких-либо условий. Украине придётся «работать в рамках действующей программы», которая предусматривает выполнение условий фонда.
Как сообщал NEWS.ru, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с МВФ. По её словам, международные организации при других президентах никогда так часто не унижали Украину.
Перед этим с критикой отношений Украины и МВФ выступил народный депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний. По его словам, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, заявивший, что ЕС не является для Украины «банкоматом», отвесил Киеву «очередную оплеуху».
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