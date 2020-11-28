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В Японии выявили рекордное число новых пациентов с COVID 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В Японии выявили рекордное число пациентов с COVID
Фото: globallookpress.com
За последние сутки в Японии зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За последние 24 часа врачи подтвердили COVID-19 у 2591 жителя страны.
В Токио болезнь была диагностирована у 561 жителя, в Осаке — у 463 человек, сообщает РИА Новости.
С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом 145,5 тысячи человек, справились с заболеванием 121 тысяча японцев, скончались 2123 жителя страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США — стране с самой неблагоприятной статистикой по коронавирусу в мире — за последние сутки выявили более 200 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа COVID-19 заразились 205 557 жителей США, жертвами заболевания стали 1404 человека.
Работающий в США медик Александр Иванов предрёк глобальную вспышку коронавируса в ближайшее время. По его мнению, суточный прирост новых случаев заражения в Штатах может ускориться до 400 тысяч человек в сутки уже к 20 января.
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В мире , Венгрия , Турция
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