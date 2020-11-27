Байдену предсказали череду неудач

Демократ Джо Байден и его команда упорно пытаются убедить и себя, и общество в том, что действующий президент США Дональд Трамп — это некое случайное отклонение и что теперь все вернется на круги своя, но это не так. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал слова Байдена, который обвинил Трампа в том, что из-за его политики США остались в одиночестве.

«Дело не в том, что Трамп провозгласил те или иные лозунги. Мировой экономический кризис объективно обостряет конкуренцию, обостряет конфликты. И как результат приводит к ситуации «каждый сам за себя». Байден и его команда упорно пытаются убедить себя и общество в том, что Трамп — это некое случайное отклонение. И что никаких оснований для появления Трампа не было. Что будто бы в силу случайных обстоятельств Белым домом четыре года руководил случайный человек, который что-то накуролесил, но теперь можно все исправить и вернуть, как было, — сказал Кагарлицкий. — Но этого сделать не удастся. Просто потому что меняются обстоятельства».