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Лукашенко впервые надел маску 

Артём Кульша 1 час назад
Лукашенко впервые надел маску
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые надел защитную маску на публике, но сделал это неправильно. Об этом сообщает Tut.by.
Сегодня Лукашенко посетил 6-ю больницу в Минске. На фотографиях и видеозаписях, распространенных его пресс-службой, белорусский президент запечатлен в защитной маске, в которой ранее не был замечен на людях. При этом маска, так же как и перчатки, была надета на нем не все время пребывания в медицинском учреждении, а надевая ее, он прикасался к лицу грязными руками.
В ходе визита в больницу Лукашенко назвал главным при лечении больных коронавирусной инфекцией COVID-19 психику, а саму болезнь — уже не просто медицинской проблемой, а еще и политической и экономической.

«Если надо отгородиться от кого-то — закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически — используют ковид», — рассказал он.

Кроме того, президент Белоруссии анонсировал визиты в медицинские учреждения и в других городах страны, а также выделение до конца года более 800 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с пандемией.
В июле, как сообщал «Рамблер», Лукашенко заявил, что попал в золотой фонд Белоруссии и когорту бессимптомных — перенес коронавирусную инфекцию.
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